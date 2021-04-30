HDP MYK açıklamasında 1915 olayları için sözde 'soykırım' ifadesinin kullanılması CHP ve HDP arasında ipleri gerdi.

İki parti arasındaki karşılıklı sert açıklamalar devam etti.

Tartışmanın fitilini, HDP'nin ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasını destekleyen bildirisi ateşledi.

CHP ve HDP arasında ipler gergin

HDP'ye arka arkaya gelen tepkilerden birini de CHP adına Sözcü Faik Öztrak gösterdi.

Öztrak "Siyasetçilerin emperyalist tezlerinin peşine takılması kabul edilemez" dedi.

Faik Öztrak'a, HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, "Anti emparyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin" sözleriyle cevap verdi.

"Bize emperyalistlerin ağababaları had bildiremedi"

Bu açıklamaya CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın cevabı aynı sertlikte oldu.

"Bize emperyalistlerin ağababaları bizim partimize had bildiremedi, geçsinler bunları."