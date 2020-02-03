CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, toplantı gündeminde, Suriye ve İdlib'de dün yaşanan gelişmeler, Elazığ ve Malatya'daki deprem ve ekonomik durumun olduğunu belirtti.

Suriye'nin İdlib bölgesinde, rejim güçlerinin saldırısında şehitlerin bulunduğunu ve çok sayıda askerin de yaralandığını aktaran Öztrak, şehitlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Öztrak, koordinatları bildirilmiş konvoya yapılan bu saldırıyı lanetlediklerini ve kınadıklarını ifade etti.

İdlib ve Suriye meselesinin Türkiye'nin yumuşak karnı haline geldiğini dile getiren Öztrak, artan tansiyon ve kaos içinde her zamankinden daha fazla sağduyuya ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Öztrak, askerlerin güvenliğini sağlayacak ve Suriye'den gelecek bir sığınmacı akınını engelleyecek tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı.