Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti kapsamında başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmayı imzaladı.

Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz"

Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum.

"Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz"

Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri'ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz.

"Hablemitoğlu'nun failinin Ukrayna'da olduğuna dair bilgileri takdim ettik"

Necip Hablemitoğlu'nun failinin Ukrayna'da olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim.

Esed rejiminden İdlib'de alçak saldırı

İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün ne yazık ki artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik. Rejimin maalesef Rusya'nın da görmezliği ile saldırılar neticesinde bu insanlar bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler. 1 milyona yakın insan sınırlarımıza doğru yürüyor. Çoluk, çocuk, yaşlı hep birlikte sınırlara geliyorlar. Bizde şu an 4 milyona yakın Suriyeli var. Bunların 3,5 milyonu tamamıyla sınır bölgelerinde. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz. Bu gelecek 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz. Kısa süre önce bir deprem geçirdik. Bu depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti fakat 10 bine aşkın ağır hasarlı bina var. Biz bu binaları süratle inşa edeceğiz. Orta hasarlı, az hasarlı binalar var. Bunlarla beraber yoğun çalışmanın içine girmemiz lazım. Bir taraftan da mülteciler geliyor, artık bunları kabul etmekte zorlanıyoruz. Bunları kendi yerlerinde Suriye'de nasıl iskan ederiz bunun çalışmasını yapıyoruz. Suriye'de briket evler yapıyoruz. Şu anda böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. İlk etapta 25-30 bin bir barınak yapalım dedik. Fakat bir de ne görelim ne yazık ki rejim güçleri hava saldırısına geçti. Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i asker 8 kişi şehit oldu. Artık dedik ki olacak gibi değil ve karşı noktada cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere bunlara gerekenleri yapıyoruz. Gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim.

[Esed rejiminin İdlib saldırısı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sabahki saldırıda 3 sivil, 5 asker şehit oldu. Şu anda gerek hava gerek kara olmak üzere bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz.https://t.co/QhWqUHGtsw pic.twitter.com/pyOAiIgizu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2020

Zelenskiy: Başsağlığı dileğinde bulunuyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkanlar:

İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum.

"Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak, minnettarız"

Askeri-mali iş birliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak. Bunun için minnettarız.

"Türkiye'nin yardımını bekliyoruz"

Rusya’da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz.

Ukrayna'daki FETÖ yapılanması

Bu mevzu uzun zamandır iki ülkenin gündeminde. Bugün meselenin ayrıntılarını öğrendim. Bu konuda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi Başkanımıza bütün belgeleri iletmiş oldum.