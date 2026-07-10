CHP İstanbul İl Kongresi davasında duruşma 16 Ekim’e ertelendi

CHP 38'inci Olağan İstanbul İl Kongresi 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde,, usulsüzlük iddiasıyla kongrenin iptali istemiyle dava açılmıştı.
Mahkeme, başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve il yönetimine geçici atama yapılmasına karar vermişti.
Mahkeme kararıyla il başkanı olarak Gürsel Tekin görevlendirilmişti. Bugün görülen davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti.
Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verildi. Dava 16 Ekim tarihine ertelendi.