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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye rejiminin hava saldırısı sonucu İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun." ifadelerini kullandı.
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