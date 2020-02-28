AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağ olsun."

"NATO ile istişare süreci başlıyor"

Çelik, "NATO ile yarın sabah istişare süreci başlatılıyor. Türkiye'nin uğradığı saldırı NATO'ya yapılmıştır. Uçuşa yasak bölge için somut eylem bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin mülteci politikasının aynı olduğunu ama ortada bir durum olduğunu dile getiren Çelik, "Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullandı.