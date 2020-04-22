Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenleme yasalaşırken Anayasa ve Meclis İçtüzüğünde öngörülen çoğunluğun sağlanmadığını öne sürdü.

Altay, "Nisan'da Meclis'te yasalaşan bu teklifin anayasanın 88. ve 87. maddelerine ve TBMM içtüzüğünün 92. maddesine çok açık çok net açık aykırılık iddiası ve iptali istemi ile ilgili itirazımızı yapacağız. Bu bir şekil başvurusudur. Şekil şartları yerine gelmemiştir. Kabul edilen kanun teklifinin kimi maddeleri af niteliği taşıdığı için hem o maddenin oylamasında hem de 5'te 3 olumlu rey bulunmadığı için anayasa ve içtüzüğün açık alani bir ihlali vardır." ifadelerini kullandı.