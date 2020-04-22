Önce virüs ardından petrol fiyatlarında tarihi düşüş… Küresel ekonominin tıpkı dünya savaşları dönemindeki gibi dibi boyladığı bugünlerde en çok merak edilen konulardan biri de yaşanan düşüşün pompa fiyatlarına ne denli yansıdığı.

Brent petrolün son 1 yıllık fiyatı ile ülkemizde bu dönemdeki pompa fiyatları birbirine paralel ilerliyor.

Ocak 2019’dan bu yana fiyatları nasıl değişti?

Dünya petrol piyasaları 2010’lu yıllarla birlikte inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyarken, 2019 başından itibaren başlayan düşüş, brent petrol varil fiyatında tarihi bir dip yaşanmasını beraberinde getirdi.

2019 yılına 62 dolara yakın bir seviyeden başlayan brent petrolün fiyatı o ay içerisinde kısmen yükseliş gösterdi ve şubat ayına 66 dolardan girdi.

Bu dönemde ülkemizdeki pompa fiyatlarına bakıldığında ise ocak ayında benzin 5,90 TL ortalamasıyla seyrederken, aynı süreçte motorin 5,80 TL seviyelerindeydi.

Şubatta yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte benzin ayı 6,36 TL’den kapatırken, 27 Şubat’ta motorinin fiyatı 6,34’e geldi. Bu tarihlerde ülkemizde benzin ve motorin fiyatları oldukça yakın seyretmeye başladı.

Mart sonunda brent petrol fiyatı 69 dolara yaklaşırken, ülkemizde benzinin ortalama litre fiyatı 29 Mart 2019’da 6,65 TL olarak kayda geçti. Bu dönemde motorin 6,30 TL ortalama ile satılıyordu.

[Petrol fiyatları tarihi bir düşüş yaşıyor. Foto: Getty]

Nisanda yükseliş trendi devam etti

Dünya petrol piyasalarında yükselişin devam ettiği bu dönemde nisan ayında brent petrol ortalama fiyatı 73 dolara yaklaştı. Ülkemizde benzin fiyatı bu dönemde genel itibarıyla 7 TL’ye yakın bir seyir izlerken, mazot fiyatları ise 6,40 dolaylarında idi.

Takvimler Mayıs 2019’u gösterdiğinde ise brent petrol fiyatı o ay için ortalama 65 dolar olarak belirlendi. O yıl ülkemizde benzin fiyatları mayıs ayı genelinde 6,99 TL olurken, motorin ise 6,43’ten satış gördü.

2019’un ilk yarısı tamamlanırken brent petrol fiyatı 66 doların üzerine çıktı. Haziran ayına yukarıdan başlayan benzin fiyatları ülkemizde 8 Haziran itibarıyla 6,72 TL’ye düşerken, o ay 6,74 TL ile geride bırakıldı. Söz konusu dönemde motorin fiyatlarının litresi ise ortalama 6,30 TL dolaylarında seyretti.

Ağustos-Ekim dönemi sakin geçti

Geçen yılın temmuz ayında brent petrol ortalama fiyatı 65 dolar olurken, Türkiye’de pompa fiyatları benzinde ortalama 6,89 TL, motorinde ise 6,30 TL üzerinden alıcı buldu.

Brent petrol, ağustos, eylül ve ekim aylarında ortalama 60 dolar seviyelerinde kalırken bu dönemde ülkemizde benzinin litresi ortalama 6,75 TL’ye, motorin ise litre bazında ortalama 6,40 TL’ye satıldı.

Petrol yeniden yükselişte

Aynı yılın kasım ayında petrolün varil fiyatı 62 dolara, aralık ayında ise 66 dolara yükseldi. Yılın sonuna doğru petrol fiyatlarında yaşanan bu artış ülkemizdeki pompa fiyatlarına pek etki etmedi.

28 Kasım 2019’da ortalama benzin fiyatı kayıtlara 6,81 TL olarak geçerken, bu tarihte motorin 6,45 TL’ye satılıyordu.

21 Aralık’a kadar 6,81 TL’den seyreden benzin fiyatları 24 Aralık’ta 6,98 TL’ye yükseldi. Aralık 2019’un büyük çoğunluğunda 6,45 TL ortalama ile satılan mazot ise 24 Aralık itibarıyla 6,52 TL’den alıcı buldu.

[Son dönemlerde petroldeki düşüş ülkemizdeki pompa fiyatlarına da yansıdı. Foto: Getty]

2020’de tarihi düşüş

Takvimler 2020’yi gösterdiğinde ise küresel petrol piyasaları daha önce çok az yaşadığı bir dar boğaza girdi. Brent petrol fiyatları geride bıraktığımız aylarda 20 dolara kadar geriledi.

Ülkemizde bu yılın ilk 4 ayındaki benzin fiyatları ise tamamen düşüş eğilimiyle seyretti.

Ocak 2020’de 58 doları gören brent petrolün varil fiyatı, Türkiye’de yılın ilk ayının sonunda pompaya doğrudan yansıdı. Ocak 2020 itibarıyla genel olarak 7 TL düzeylerinde seyreden benzin fiyatları 28 Ocak’ta yaklaşık 20 kuruşluk indirimle 6,80’e geriledi. 31 Ocak 2020’de benzin 6,70 TL’ye satılmaya başladı. 31 Ocak 2020’de ülkemizde ortalama motorin fiyatı ise 6,31 TL oldu.

Şubatta kısa süreli yükseliş

Petrol fiyatlarının 50 doların biraz üzerinde seyrettiği 2020 Şubat ayında ülkemizdeki pompa fiyatları inişli-çıkışlı bir grafik seyretti.

1 Şubat’ta benzin 6,70 TL’den motorin ise 6,35 TL’den satılırken, ayın son gününde benzin 6,60 TL’ye, motorin de 6,22 TL’den satıldı.

Mart ayında benzin fiyatları baş aşağı

Mart 2020’de ise petrol piyasaları iyice dar boğaza girdi ve brent petrolün fiyatı kimi etmenler sebebiyle 22,74 dolara düştü. Bu dönemde ülkemizde de pompaya doğrudan yansıyan indirimler yaşandı.

Önce 1 Mart’ta motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapıldı. İlk büyük indirimle benzinin litre fiyatı 6,10 dolaylarına geriledi. Mart ayı başında mazot fiyatları ise ortalama 5,70 TL olarak belirlendi.

Benzin 5 TL’nin altına düştü

Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günü gerçekleşti. Benzinde 51 kuruş indirim yapıldı ve bu kez benzinin litresi ortalama 5,50 oldu. 14 Mart’ta motorin fiyatı 5,70 TL idi.

20 Mart’ta yapılan indirimlerle benzinin ülkemizde litre fiyatı ortalama 5,16 TL’ye düştü. Bu tarihte mazot ise 5,39 TL’ye alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam ettiği Mart 2020’nin sonuna gelindiğinde benzin fiyatları ülkemizde uzun bir süre sonra 5 TL’nin altına düştü. 25 Mart’ta ortalama benzin fiyatı 4,97 TL olurken, aynı tarihte mazot 5,30 TL fiyatıyla kayıtlara girdi.

Yeniden indirim geliyor

Nisan ayında brent petrol fiyatları 19 dolara geriledi. Ülkemizde 1 Nisan’da benzinin ortalama litre fiyatı 4, 98 olurken, mazot ise 5,28 TL’den satıldı.

21 Nisan’da benzinin litresi 5,21 TL’den, mazotun litresi ise 5,16 TL’den işlem görürken, 22 Nisan’da benzin 5,13 TL’ye geriledi.

Öte yandan bu gece yarısından itibaren (23 Nisan) geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş, benzin grubunda 31 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Kaynak: TPAO

* Pompa fiyatlarında İstanbul bölgesi baz alınmıştır.