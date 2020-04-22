Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75 çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlerine devam edildi.
Politika faizinde 100 baz puan indirime gidildi.
Banka, mart ayında 100 baz puan indirim yaparak politika faizini 2 yılın ardından 9,75'e indirmişti.
Bugün yapılan toplantıda 100 baz puan daha indirime gidilerek politika faizi 8,75'e çekildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika Merkez Bankası faiz indirimiSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 14:08
Son Haberler
- 14:10
- 13:59
- 14:02
- 14:06
- 13:49
Sıradaki Haber
Bakan Albayrak'tan sözleşmeli çiftçilere alım garantisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz