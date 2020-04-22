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Bakan Albayrak'tan sözleşmeli çiftçilere alım garantisi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Sözleşmeli hububat üretimiyle çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç sağlayacak" dedi.
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Etiketler: son dakika berat albayrak çiftçiSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 13:59
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