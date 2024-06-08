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Gündem
AA 08.06.2024 15:54

ÇEVREFEST ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca düzenlenen ÇEVREFEST, üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

ÇEVREFEST ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
[Fotograf: AA]

Başkent Millet Bahçesi'nde "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla gerçekleştirilen ÇEVREFEST'e katılan bakanlıklar, belediyeler, özel sektör firmaları, dernekler ve üniversiteler açtıkları stantlarda çevre, sıfır atık ve yenilenebilir enerji projeleri hakkında bilgilendirme yapıyor.

Kağıt, plastik, cam şişe gibi atıklardan yapılan çalışmalarla, vatandaşlarda her atığın çöp olmadığı fikri oluşturulmaya çalışılıyor.

ÇEVREFEST ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Ambalaj kutularının geri dönüşüme kazandırılması için kurulan depozito iade makinelerine yoğun ilgi gösteren katılımcılar, makineye attıkları her ambalaj karşılığında hediye alıyor.

İklim Tüneline giren ziyaretçilere, iklim değişikliğinin sonuçları ve atıkların doğaya verdiği zararlar videolarla gösteriliyor.

ÇEVREFEST ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Festivale gelen çocuklar ise kendileri için hazırlanan özel alanlarda sahne gösterileriyle eğleniyor, atölye çalışmalarına katılıyor.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Günü
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