Cevdet Yılmaz: Yapay zeka herkes için erişilebilir olmalı

Yılmaz, bir otelde, Yapay Zeka Politikaları Derneğince düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, yapay zekanın klasik veri analizinden evrilerek artık kendi başına yeni fikirler, içerikler ve çözümler ortaya koyabilen üretken bir yapıya dönüştüğünü söyledi.

Yapay zeka alanında yaşanan hızlı gelişmelerin en önemli iki bileşenin bu alanda çalışacak nitelikli insan kaynağı ile dijital ekonomiye yön verecek yatırımlar olduğunu dile getiren Yılmaz, teknolojinin gücünün geleceğe taşınmasının, bu iki dinamiğin güçlü ve uyumlu bir şekilde ilerlemesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Yılmaz, yapay zekanın toplumsal eşitsizlikleri artırmak yerine, sosyal adalet ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini vurgulayarak, "AI sadece belli çevrelerin, belli grupların tekelinde olan bir teknoloji olmamalı. Toplumun bütün kesimlerine bu teknolojinin erişmesi ve bütün kesimlerinin müdahil olduğu bir süreçle ilerlemesi son derece kıymetli." diye konuştu.

Etik, hukuki ve sosyal boyutları olan bu teknolojiyle ilgili düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu anlatan Yılmaz, "Ama bu düzenlemeleri abartırsanız bu sefer de yeniliği, dinamizmi, gelişimi engelleyici bir noktaya gelebilirsiniz. İşte bu ikisi arasında dengeyi çok iyi kurmamız lazım. Bu noktada doğrusu benim tercihim, önerim çerçeve düzenlemelerle gitmek, gelişmeleri test ederek hareket etmek, ne aşırı düzenleme yapmak ne de bu alanı başıboş bırakmak. Bu orta yolu hep birlikte şekillendirmeliyiz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, özellikle büyük ölçekli veri merkezlerinin yüksek enerji kullanımına işaret ederek, yapay zekanın daha az enerji tüketmesi gerektiğini, büyük karbon ayak izine neden olabilecek yapay zeka gelişiminin, iklim değişikliği tartışmaları bağlamında da değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Yapay zeka tabanlı dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvik mekanizmalarıyla, dijital ekonomiye yönelen yatırımcılara destek verdiğini dile getiren Yılmaz, insan kaynağının yetkinliklerini değişen piyasa ihtiyaçlarına göre şekillendiren çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Yılmaz, çalışma hayatında köklü bir dönüşüm yaşandığını, bu dönüşümün daha da derinleşeceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yapay zeka regülasyon danışmanı, dijital sağlık analisti gibi yeni meslekler oluşacak ama tüm meslekleri bu süreçler etkileyecek. Biz de mesleki gelişim ve staj programlarıyla çocuklarımızı buna hazırlamalıyız. Eğitim programlarımız, müfredatımız sadece bugünün ihtiyaçlarına odaklanmamalı artık. Bugünün ihtiyaçlarını elbette karşılamalıyız. Ama bundan daha önemlisi geleceğin nereye doğru evrildiğini görüp, geleceğin çalışma hayatının ihtiyaçlarını şimdiden tespit edip ona göre müfredatımızı, eğitim programlarımızı güncellemek, yenilemek durumundayız. Aynı anda hem bugünün hem geleceğin ihtiyaçlarını dikkate almak durumundayız.

İnsan kaynağının yetişmesi açısından yapay zeka alanı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK işbirliğiyle sürdürülen bir alan. Bunların yanı sıra kamu olarak Dijital Türkiye vizyonu doğrultusunda, yapay zeka tabanlı dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Kamu hizmetlerinin etkinliğini arttırmak, vatandaş odaklı dijital çözümler geliştirmek ve verimliliği arttırmak için adımlar atıyoruz. Bu sadece otomasyon meselesi değil, aynı zamanda daha akıllı, daha etkin ve vatandaş odaklı bir kamu yönetimi inşa etme vizyonumuzun da temelini oluşturuyor. Başkanlığını yürüttüğüm Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu ile ülkemizde yapay zeka alanındaki eş güdüm yönetişim ve stratejik yönlendirme süreçlerini kurumsallaştırmış durumdayız."

Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi ve eylem planını oluşturduklarını hatırlatan Yılmaz, bu kapsamda Türkçe büyük dil modellerinin geliştirilmesini, uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesini, yerli yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasını ve Türkiye’yi küresel düzeyde rekabetçi kılacak işlemci altyapısının kurulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Yılmaz, yapay zekanın savunma sanayisinde kullanılmasına yönelik bilişsel elektronik harp alanında önemli projeler yürütüldüğünü bildirerek, sağlık alanındaki yapay zeka destekli mamografi değerlendirme sisteminin erken teşhiste doğruluk ve hız sağladığını, böylece kanserle mücadeleyi desteklediğini söyledi.

Çevre, şehircilik ve afet yönetimi alanında, Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı ile yapay zekayı entegre ederek afetlere hızlı müdahale ve hasar tespitinde yerli, milli çözümleri geliştirdiklerini anlatan Yılmaz, akıllı şehir projelerinde ise yapay zeka destekli veri odaklı yönetimin, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kaynak kullanımının hedeflendiğini belirtti.

"Geleceği akıl, emek ve vicdanla birlikte tasarlıyor ve şekillendiriyoruz"

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının da bu konularda bir çalışması bulunduğunu aktararak, "Kişiye özel gündem takibi hazırlayan bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor İletişim Başkanlığımız. Tamamlandığında gündemi İletişim Başkanlığımızın yapay zeka personeli Bilge Uz ile takip edeceğiz. Bilge Uz şeklinde isimlendirmişler. Bana da ilk örneğini gösterdiler. Sizin ilgi alanlarınıza göre medyayı, sosyal medyayı takip edip önünüze o gün gündemi size özel bir şekilde hazırlayan bir hizmet." şeklinde konuştu.

Tüm bunları yaparken etik ve düzenleme boyutunu atlamadıklarını, etik ve güvenlik risklerinin yönetimi için Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin yapay zeka düzenlemelerine uyum çalışmalarını da titizlikle takip edip katkıda bulunduklarını, bu alanda uluslararası anlamda düzenlemeler yapılması, standartlar geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Teknolojiye yaklaşımımız insanı merkeze alan, toplumu güçlendiren ve geleceği birlikte inşa eden bir vizyonun ifadesidir. Geleceği akıl, emek ve vicdanla birlikte tasarlıyor ve şekillendiriyoruz. Yapay zeka olabilir ama her zaman ifade ediyorum, doğal zekayı da unutmamamız lazım. Bir taraftan da kalbimizin ve vicdanımızın yapay olmadığını da bilmemiz lazım. Kalbimizle, vicdanımızla zekamızı bir arada değerlendirmemiz lazım. Bunları atlamamamız lazım. Zira zirvenin geleceği şekillendir çağrısı tüm paydaşlara hitap ediyor. Altyapımız her bir paydaşın kendi alanında yapay zeka temelli işbirlikleri geliştirmesine imkan tanımaktadır. Sizler farklı sektör ve disiplinlerde yapay zekanın gücünü kullanarak geleceği şekillendirirken, biz de kamu olarak kurumlarımızla yanınızda olmaya, sizlere uygun bir çalışma atmosferi oluşturmaya devam edeceğiz. Küresel yapay zeka yarışında insan odaklı Türkiye modeliyle fark yaratan, oyun kuran öncü bir ülke olmayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, alandaki stantları ziyaret etti.