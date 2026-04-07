Gündem
TRT Haber 07.04.2026 15:35

Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefimize bu tür saldırıların gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da polise yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefimize bu tür menfur saldırıların gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefimize bu tür saldırıların gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislere yönelik silahlı saldırıda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Olaya anında müdahale eden kahraman polislerimizi tebrik ediyor, çatışmada hafif yaralanan iki polisimize Allah’tan şifa diliyorum. Adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge’hedefimize bu tür menfur saldırıların gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz."

Cevdet Yılmaz Terörsüz Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz
Bursa'da düğün konvoyuna 660 bin lira ceza
Sıcaklıklar düşecek: Bazı illerde kar bekleniyor
ABD'nin Hark Adası'nda petrol tesislerini değil, "askeri noktaları" hedef aldığı iddia edildi
Kaçak huzurevine operasyon: 12 yaşlı koruma altına alındı
Vance: ABD/İsrail-İran Savaşı çok yakında sona erecek
Terör saldırısına ilişkin bilgi kirliliğine neden olan 14 hesaba erişim engeli
Van'da ilkbaharda kar etkili oldu
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
