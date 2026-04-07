Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefimize bu tür saldırıların gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislere yönelik silahlı saldırıda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Olaya anında müdahale eden kahraman polislerimizi tebrik ediyor, çatışmada hafif yaralanan iki polisimize Allah’tan şifa diliyorum. Adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge’hedefimize bu tür menfur saldırıların gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz."