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Gündem
AA 01.05.2025 13:16

Cevdet Yılmaz: TEKNOFEST, KKTC'li gençlerimize ilham kaynağı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenmesinin, KKTC'li gençlere ilham kaynağı olacağını belirtti.

Cevdet Yılmaz: TEKNOFEST, KKTC'li gençlerimize ilham kaynağı olacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST heyecanının bu kez hep birlikte KKTC'de yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğin Türkiye'si ve KKTC'sini inşa edecek gençlerimizi yerli ve milli teknolojilerle buluşturan TEKNOFEST'te uzaydan yapay zekaya geniş bir alanda projeler ve atölyeler yer alacak; bilimsel içerikler, deneysel atölyeler ve bilgi yarışmaları her yaştan ziyaretçiye sunulacak.

TEKNOFEST KKTC kapılarını ziyaretçilere açtı
TEKNOFEST KKTC kapılarını ziyaretçilere açtı

TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesi, KKTC'li gençlerimize ilham kaynağı olacak, Kuzey Kıbrıs'ın bilim ve teknoloji eksenli gelecek vizyonunun güçlenmesine önemli katkılar sağlayarak, KKTC'yi bölgesinde bir çekim merkezi haline getirme hedefimizi destekliyor."

Cevdet Yılmaz, bugün kapılarını ziyaretçilerine açan TEKNOFEST’in heyecan dolu bilim ve teknoloji yolculuğuna herkesi davet ettiklerini belirtti.

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