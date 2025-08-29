Açık 29.8ºC Ankara
Gündem
AA 29.08.2025 12:30

Cevdet Yılmaz: İstikrarı güçlendirirken, istihdamı artırmaya ve iş gücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir. Kadınlarda ve gençlerde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında işsizlik azalırken istihdam seviyesi yükselmiştir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından temmuz ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından temmuz ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

İş gücü piyasasındaki güçlü görünüm Temmuz ayında pekişirken, işsizlik oranının aylık ve yıllık bazdaki düşüşlerle yüzde 8,0 düzeyine indiğine işaret eden Yılmaz, "Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir. Kadınlarda ve gençlerde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında işsizlik azalırken istihdam seviyesi yükselmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

İşsizlik rakamları 27 aydır tek hanede
İşsizlik rakamları 27 aydır tek hanede

Gençlerde iş gücüne katılma oranı artarken, işsizliğin geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan iyileşerek yüzde 15,0 düzeyine, kadınlarda ise aynı dönem itibarıyla 1,6 puan azalarak yüzde 10,9’a gerilediğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Program sayesinde tesis ettiğimiz makroekonomik ve finansal istikrar, istihdam yaratıcı ekonomik faaliyetlerin gelişimi açısından destekleyici bir rol oynamaktadır. Gençlerde ve kadınlarda istihdam oranındaki artış, büyümenin kapsayıcı niteliğini ön plana çıkarırken istihdam yaratma kapasitesinin de güçlendiğini göstermektedir. Ekonomide istikrarı güçlendirirken, istihdamı artırmaya ve iş gücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Dezenflasyon sürecinde ulaşacağımız dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile iş gücünü daha üretken hale getirerek işsizliği azaltmayı, ekonomimizin potansiyelini yükseltmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz."

Cevdet Yılmaz İşsizlik
