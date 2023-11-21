Cevdet Yılmaz: İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Aile ve Gençlik Fonu'nun önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacağını ifade eden Yılmaz, uygulamanın daha sonra tüm Türkiye'de yaygınlaşacağını söyledi.

Yılmaz, "Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka desteklerle tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek." dedi.

"İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz"

İlk ev alacaklara kredi konusuna da değinen Yılmaz, BDDK ve Merkez Bankası'nın ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdığını hatırlatarak, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk." diye konuştu.

"Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor"

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzı ve talebi şeklinde düşünmek gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.