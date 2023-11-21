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Gündem
AA 21.11.2023 11:32

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiklerin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.


Aramalarda, 22 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 1 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 500 adet 12.7 milimetrelik uçaksavar mühimmatı, 10 bin adet 7.62x54 milimetrelik hafif silah mühimmatı, 1 jelikan, 2 adet 1000 litrelik su deposu, 1 UPS (güç kaynağı), 1 jelikan benzin, 200 metre CCTV kamera kablosu ve muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.

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Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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