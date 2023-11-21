Bahçeli: Erdoğan’ın yüzde 50+1 tespiti tutarlı ve anlamlıdır

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İsrail'e para silah mühimmat desteği ile siyasi omuz veren ülkeler işlenen bebek cinayetlerinden ağırlaşan katliam tablosundan birinci derecede sorumludur.

İsrail orantısız onursuz ve ahlaksız saldırılarına derhal son vermelidir. Uluslararası toplum İsrail üzerindeki baskıyı artırmalıdır.

İsrail ile Filistin arasında çok acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Sürdürülebilir bir barış ortamı tesis edilmelidir.

İsrail'in kontrolündeki nükleer başlıklı silahların araştırılması uluslararası gözlemciler vasıtası ile derhal yapılmalıdır.

Milli iradenin takdiri ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı sistemine çamur düşürmek haksızlık değil milletimize saldırıdır.

Devlet hayatında çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, çok başlılık devri kapanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

https://t.co/inN1VPIHjD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 21, 2023

Berlin’de düzenlenen ortak basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı'nın yüzüne çekinmeden haykırdığı gerçekler, Türk milletinin esasen her şeyi bilse de susmayı tercih eden bazı Arap ve İslam ülkelerinin ortak sesi, ortak seslenişidir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işi bitince buruşturulup bir köşeye atılacak tek kullanımlık konjonktürel reçete hiç değildir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan tekleyen ve arıza sistemi veren yönleri varsa düzeltilmelidir. Bu da son derece doğal ve olağan bir şeydir.

Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50+1 oy ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Erdoğan’ın yüzde 50+1 tespiti tutarlı ve anlamlıdır. Sistemin doğasını zedelemeyecek uzlaşı sağlanacaktır. Cumhur İttifakı olarak oturur, tartışır ortak irade buluruz.

Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım.

Dikkat buyurunuz milletvekili, belediye başkanı seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanını seçiyoruz.

MHP olarak dün ne dediysek, bugün de aynı düşüncedeyiz. Siyasi hayatımız boyunca kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik.

Cumhurbaşkanımız ile diyalogumuz hasbidir, harbidir, haysiyetlidir. Hiç kimse aramıza giremeyecektir.

Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. Yük aldık, yük olmadık. Önce ülkem ve milletim demekten de asla vazgeçmedik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde başarıya ulaşması için her özveriyi gösterdik.

Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına izin verdik. Partimizden ihraç edilen bir kişiyle aynı kareye girmesine bile içimiz acısa bile ses çıkarmadık.

Ayrıntılar geliyor...