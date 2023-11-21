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Gündem
AA 21.11.2023 10:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile 13.55'te Cezayir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'na gelişinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı.

Karşılama sırasında üzerinde geleneksel kıyafetleri bulunan iki çocuk, Erdoğan'a çiçek takdim etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için havalimanında resmi karşılama töreni düzenlendi.

Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Tebbun, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Cezayir'e geldi.

Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak.

İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

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Cezayir Filistin - İsrail Çatışması Gazze Recep Tayyip Erdoğan
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