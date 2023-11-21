Puslu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
İHA 21.11.2023 10:06

Afyonkarahisar'daki tarihi Uzun Çarşı yarın açılacak

Yaklaşık 100 yıllık tarihi ile Afyonkarahisar’ın en eski çarşılarından biri olma özelliğini taşıyan kent merkezindeki Uzun Çarşı Afyonkarahisar Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edildi. Çarşı, yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile hizmete açılacak.

Afyonkarahisar'daki tarihi Uzun Çarşı yarın açılacak

Afyonkarahisar’da 100 yıldan fazla geçmişe sahip tarihi Uzun Çarşı’da başlatılan restorasyon çalışması sona erdi.

Cephe sağlıklaştırma, alt yapı, kaldırım, yol düzenlemesi, ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları sonrası çarşı yeni bir yüze kavuştu.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile esnafların çalışma saatleri dikkate alınarak faaliyetler genelde gece saatlerinde yapıldı. Restorasyonda çarşının yol ve kaldırımları da sil baştan yenilirken, çalışmalar sonrasında çarşı araç trafiğine de kapatıldı.

Öte yandan, çarşı yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile hizmete açılacak.

ETİKETLER
Afyonkarahisar Mehmet Özhaseki
Sıradaki Haber
Türk ve KKTC vatandaşlarının Gazze'den tahliyesi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
Adıyaman'da yeni yerleşim alanında 16 bin 433 konut yükseliyor
11:45
Giresun ve Trabzon için kuvvetli yağış uyarısı
11:38
Kars'ta yol kapandı, ayağı kırılan hastanın imdadına ekipler yetişti
11:40
MEB, mesleğinde fark yaratan öğretmenleri ağırlayacak
11:35
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
11:32
Prof. Dr. Sözbilir: Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor
Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ