Afyonkarahisar'daki tarihi Uzun Çarşı yarın açılacak

Afyonkarahisar’da 100 yıldan fazla geçmişe sahip tarihi Uzun Çarşı’da başlatılan restorasyon çalışması sona erdi.

Cephe sağlıklaştırma, alt yapı, kaldırım, yol düzenlemesi, ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları sonrası çarşı yeni bir yüze kavuştu.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile esnafların çalışma saatleri dikkate alınarak faaliyetler genelde gece saatlerinde yapıldı. Restorasyonda çarşının yol ve kaldırımları da sil baştan yenilirken, çalışmalar sonrasında çarşı araç trafiğine de kapatıldı.

Öte yandan, çarşı yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile hizmete açılacak.