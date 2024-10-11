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TRT Haber 11.10.2024 11:57

Cevdet Yılmaz: Azalan cari açık dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Azalan cari açık, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor. Makroekonomik ve finansal göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız Ekonomi Programımızın etkinliğini göstermektedir" dedi.

Cevdet Yılmaz: Azalan cari açık dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

"Azalan cari açık, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor" ifadesini kullanan Yılmaz, dış ticaret açığındaki iyileşmeye hizmetler dengesinin de destek vermesiyle cari işlemler dengesindeki olumlu gidişatın ağustos ayında da korunduğunu belirtti.

 

Yılmaz, cari işlemler dengesinin haziran ve temmuz aylarından sonra ağustos ayında da 4,32 milyar dolar fazla verdiğini, ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın 11,25 milyar dolara gerilediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Makroekonomik ve finansal göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme ve hizmet gelirlerimizin artmasıyla cari açığın azalmaya devam etmesini ve 2024 yıl sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP'de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Enflasyon
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