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TRT Haber 11.10.2024 11:44

Mehmet Şimşek: Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor" dedi.

Mehmet Şimşek: Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari denge verilerini değerlendirdi.

Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altına gerilediğini belirten Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verilirken yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu.

Böylece 2023 yılı mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk sekiz ayında portföy girişleri 24,9 milyar dolar iken banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyesinde gerçekleşti.

Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."

 

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