Darbe girişiminin ilk saatlerinde Çengelköylüler, ilk sokağa çıkanlardan oldu. Asker üniforması giyen FETÖ'cü hainleri durdurmak için canlarını ortaya koydu.

15 Temmuz gazisi Can Cumurcu, o geceyi "Çocuklar dedim yolu kapatıyoruz. Buradan bir Allah’ın kulunu geçirmeyeceğiz. Karakola gelince karakolun bütün araçlarını dışarı çıkarttım, set yaptırdım amaç nedir buradan onları köprü cihetine geçirmemek" sözleriyle anlatıyor.

Çengelköy'de direniş destanı yazıldı

Kuleli Askeri Lisesi ile köprü arasında en stratejik nokta Çengelköy. Ve Çengölkeylüler karakolun önüne barikat kurdu ve direniş başlattı. Yüzlerce kişinin vurulduğu o direniş sabah saatlerine kadar sürdü.

Direniş sürerken, darbeci hainlerin pervasız emirleri duyuldu telsizlerden. Önce muhtar vurularak yaralandı. Ardından ise 8 can hainlerin ateşiyle şehit oldu.

"O gece bizim için hiç bitmedi"

15 Temmuz gecesi eşi şehit olan Şule Yılmaz ise, unutamacakları bir geceyi yaşadıklarını söylüyor:

"O gece bizim için hiç bitmedi. Bitmeyecek de zaten. Sabah erken gitmek istedim, onu gidip görmek istedim, gördüğümde de o kadar mutlu oldum ki… Kabullendim, evet dedim, eşimi kaybetmişim. Ama bu bir kayıp değil, bu yeni bir başlangıç"

O karanlık geceyi aydınlığa çeviren kahramanların yakınları için geçen yıllar hiç kolay olmadı.

Acıbadem'de iletişimi kesmeye çalıştılar

O gece, Çengelköy'ün birkaç kilometre ötesinde, Acıbadem'de de direniş vardı. Darbeciler, iletişimi kesebilmek semtte bulunan Türk Telekom Bölge Müdürlüğü binasını hedef aldı.

Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş'ın yakın mesafeden şehit edildiği anlar toplumun hafızasına kazındı.

“Saat bir suları Mete'yi arıyorum, Mete'yi telefon açtığımda bir erkek sesi açıyor, Mete derken, Mete ‘öldü öldü’ diye bağırıyor. Şaka mı yapıyorsunuz diyorum, ne şakası diyor, herkes gelsin bütün sevenleri gelsin numuneye gidiyoruz diyor”

6 vatandaş şehit oldu

Muhtar Mete Sertbaşı vuran hainler, yardım eli uzatılmasına da izin vermedi. 6 vadandaş daha darbecilerce şehit edildi.

Ancak halka silah doğrultan hainler o gecenin hesabını Türk yargısı önünde verdi.

Kimileri 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, kimileri ise müebbet cezasına çarptırıldı.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Ahmet Bağış