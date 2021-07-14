Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre 81 il, 82 merkezde 2 bin 460 Kur'an kursu talebesine 251 şehidin anısına vakfiye şartları da yerine getirilerek 251 Hatm-i Şerif okutulacak.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi, ecdadından aldığı güç ve ilhamla, canını ortaya koyarak iradesine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıktığını belirtti.

Hatimleri okuyacak Kur'an kursu talebelerine teşekkür eden Ersoy, şunları kaydetti:

"15 Temmuz günü demokrasi şehitlerimiz için Ankara'da 4, İstanbul Anadolu yakasında 4, Avrupa yakasında 6, diğer illerimizde üçer olmak üzere hatimler okunacak. Okunan hatimlerimizin duaları ise 15 Temmuz günü ikindi namazı öncesinde Ankara'da Tacettin Camii'nde, İstanbul'da Mihrimah Sultan ve Taksim Camii'nde, İzmir'de ise Hisar Camii'nde yapılacaktır."

Şehitler için 15 Temmuz'da ikindi namazı öncesi vakıf eseri camilerde mevlit okunarak, okunan hatimlerin duaları yapılacak.