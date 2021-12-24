AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam'da partisinin "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Çelik, doların düşmesi ile sonuçlanan ekonomik kararları değerlendirdi.

"Senaryoların nasıl çöktüğünü gördük. Netice itibarıyla dolarda düşüş yaşanmıştır. Bir gecede bütün tezleri çökenlerin ertesi gün yeni tezlerle ortaya çıkmasını çok değerlendirmeye konu bulmuyorum."

"Hiçbir ekonomik spekülasyona müsaade etmeyiz, gereken adımları atarız"

Çelik'in gündeminde stokçuluk ve fahiş fiyatlarla mücadele de vardı. Ekonomik spekülasyona izin verilmeyeceğini söyledi.

"Denetimler güçlü şekilde devam ediyor. Şu an itibarıyla bu düşüşün gerçekleşmesi yönünde denetimler sıkı şekilde devam ediyor. Bu rakamlara gelinmişken, insanımıza zarar veren haksız kazanç anlamına gelen alacakaranlık ortamı oluşturmaya çalışan hiçbir ekonomik spekülasyona ekonomik fiyatlandırmaya müsaade etmeyecek bir kadroyuz gereken adımları atarız."

Kılıçdaroğlu'na elektrik tepkisi: Vatandaşa siyasi şantaj ile konuşmak doğru değil

Ömer Çelik'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce Şanlıurfa sonra da Adana'da çiftçilere "elektriği bedava vereceğim" açıklaması da soruldu.

Çelik bu konuyla ilgili de şunları aktardı:

"Vatandaşa siyasi şantaj ile siz bize şunu yaparsanız biz de size şunu yaparız gibisinden konuşmak asla doğru değil. Mahcubiyet duymaları gereken şekilde konu kendi hanelerine yazılmıştır."

"CHP seçilmemiş cumhurbaşkanına da talimat vermeye başladı"

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 7 maddelik çözüm önerisini "vesayet" üzerinden eleştirdi.

"CHP geleneğinde görevdeki cumhurbaşkanına talimat verme şeklinde bir alışkanlık vardı, bir vesayet alışkanlığı bunun bir üst aşamaya geçtiğini görüyorum. Henüz görevde olmayan seçilmemiş cumhurbaşkanına da talimat vermeye başladı sayın Kılıçdaroğlu."

