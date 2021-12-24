Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'tan eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'e, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a, din alimi Emin Saraç'tan Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e, eski Milli Eğitim Bakanı, Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz'dan gazeteci Selahattin Duman'a tanınmış isimler, 2021'de yaşama veda etti.

OCAK

- Yüksek mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, 10 Ocak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşındayken Maltepe'deki evinde hayatını kaybetti. Yurt içi ve yurt dışında yer aldığı birçok mimari proje ile ödüller kazanan Alp, 2000 yılında Yüksek Bilim Konseyi'nin teklifi üzerine "Uluslararası Mimarlık Akademisi 9. Presidium" tarafından UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği/UIA gözetiminde 20'yi aşkın ülke temsilcisinin oy birliğiyle akademinin "Büyük Usta" mertebesine yükselmişti. Ahmet Vefik Alp, 1994 ve 1999'da Milliyetçi Hareket Partisinden, 2004'te Doğru Yol Partisinden, 2009'da da Demokratik Sol Partiden olmak üzere, 4 kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş fakat seçilememişti.

- Eski Danıştay başkanlarından Erol Çırakman, 11 Ocak'ta 86 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Çırakman, 1957 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 1960'ta Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 1979'da Danıştay Üyeliğine seçilmişti. Uyuşmazlık Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerinde bulunan Çırakman, 1991'de Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına, 17 Şubat 1998 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilmiş, 2 Eylül 2000 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştı.

- Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, 18 Ocak'ta İstanbul'da, 80 yaşında hayatını kaybetti. Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi alan Vergin, 1973 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başlamıştı. Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalışmıştı. Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yapmıştı.

- Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu, 19 Ocak'ta, Şam'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi. Osmanoğlu'nun vefatıyla ilgili Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu yaptığı açıklamada, amcasının ciddi sağlık sorunları olduğunu, Türkiye'ye getirmek için uğraş vermelerine rağmen başarılı olamadıklarını ifade etmişti. 2. Abdülhamid'in oğlu Şehzade Mehmet Selim Efendi'nin oğlu Şehzade Mehmet Abdülkerim Efendi'nin oğlu olan Dündar Abdülkerim Osmanoğlu, Osman Bayezid Osmanoğlu'nun 6 Ocak 2017 tarihinde ölmesiyle Osmanlı Hanedan reisi olmuştu.

- Eski bakanlardan Ömer Cahit Kayra, 30 Ocak'ta 104 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. TBMM 4. Dönem Ankara Milletvekili olan Kayra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapmıştı.

ŞUBAT

- Batman'ın Sason ilçesi Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, 4 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 54 yaşındayken hayatını kaybetti. İlçede 2009-2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı olarak görev yapan Arslan, 2019'da yapılan seçimlerde AK Parti'den ikinci kez ilçede belediye başkanlığına seçilmişti.

- Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı, 12 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede 107 yaşında yaşamını yitirdi. Bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adayan Nazırlı, 30 yıl resmi, 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiş, bine yakın hafız yetiştirmiş ve 5 bine yakın kişiye Kur'an-ı Kerim'i öğretmişti.

Kadir Topbaş COVID-19 nedeniyle vefat etti

- Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 13 Şubat'ta 76 yaşında yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle İstanbul'da vefat etti. Topbaş, 13,5 yıl görev yaptığı belediye başkanlığı döneminde İstanbul'a birçok eser kazandırıp önemli hizmetlerde bulundu.

Fazilet Partisinden 1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçilen Topbaş, kuruluşunun ardından AK Parti'ye geçmişti. Topbaş, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanmış, aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak da seçilmişti. Topbaş, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk büyükşehir belediye başkanı olma başarısını elde ederken, 2014'te bir kez daha seçilerek bu başarıyı üçüncü döneme taşıdı.

Kadir Topbaş, 22 Eylül 2017'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Çevresindekilerin "Kadir Ağabey" diye hitap ettiği Topbaş, Fatih Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze merasiminin ardından aynı camideki hazirede toprağa verilmişti.

- Fatih Camii'nin son dersiamlarından hadis alimi M. Emin Saraç, 19 Şubat'ta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 92 yaşındayken vefat etti. Saraç, Fatih Camii'nde 65 yıl boyunca tefsir, hadis ve fıkıh dersleri vermiş, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştirmişti. Saraç, yurt dışındaki ilim meclislerinde de defalarca Türkiye'yi temsil etmişti.

- Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak muhabiri olarak görev yapan Ferdi Akıllı, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 23 Şubat'ta, 42 yaşındayken yaşamını yitirdi. Akıllı, AA'da 12 yıl görev yapmıştı.

MART

- ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin kurucusu ve ilk başkanı yazar Mehmet Yahya Kutluoğlu, 4 Mart'ta 93 yaşında vefat etti. Kutluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik de yapmıştı.

- AK Parti Erdek Partisi İlçe Başkanı Kudret Yangal (61), 5 Mart'ta koronavirüse yenilirken Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç ise 8 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Emekli Orgeneral Halit Edip Başer, 11 Mart'ta 79 yaşında vefat etti. Başer, Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 2002 yılında emekli olmuştu.

- Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni, 19 Mart'ta Yalova'daki evinde 81 yaşında hayatını kaybetti.

NİSAN

- Eski AA Ekonomi Haberleri Müdürü Metin Türkyılmaz, 9 Nisan'da 55 yaşındayken COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan da aynı gün yine koronavirüs nedeniyle 52 yaşında vefat etti.

- Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, Yakın Çağ tarihinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Bayram Kodaman, 13 Nisan'da 78 yaşındayken Isparta'da hayatını kaybetti.

Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

- Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, 14 Nisan'da 86 yaşındayken vefat etti.

Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer alan ve 1983'teki genel seçimde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye giren Akbulut, 26 Ekim 1984-6 Eylül 1987 tarihlerinde Turgut Özal tarafından kurulan 45. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev almıştı. 1987'deki genel seçimde yeniden milletvekili olan Akbulut, TBMM Başkanı seçilmiş ve bu görevini 9 Kasım 1989'a kadar sürdürmüştü. Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut'un Başbakanlığında 47. Hükümet kurulmuş, 17 Kasım 1989'daki ANAP 1. Olağanüstü Kongresi'nde Özal'dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna Akbulut oturmuştu.

Akbulut, 15 Haziran 1991'de gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Genel Başkanlığa Mesut Yılmaz'ın seçilmesinin ardından genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrılmıştı. Bu süreçten sonra siyasi çalışmalarına devam eden Akbulut, 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından TBMM Başkanı seçilmiş ve bu görevini 2000'e kadar sürdürmüştü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak adaylığını 2. turun ardından geri çeken Akbulut, 2002'de ANAP'tan istifa ederek Doğru Yol Partisinden (DYP) İstanbul milletvekili adayı olmuş. Akbulut, DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle TBMM'ye veda etmişti.

- Bitlis'in Güroymak ilçesinde elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş (44), 15 Nisan'da yaşamını yitirdi.

- 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan, 16 Nisan'da Antalya'da hayatını kaybetti.

- İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, 17 Nisan'da 89 yaşında vefat etti.

- 19. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Üruğ, 18 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybetti.

- Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, 19 Nisan'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

- Gazeteci yazar Selahattin Duman, 22 Nisan'da İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve yönetici olarak görev yapan ve sinema eleştirmenliği de yapan Duman, "Kendimi Tebrik Ederim", "Suçumuz Mükemmel Olmak" ve "Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı" kitaplarını yazmıştı.

- COVID-19 tedavisi gören eski AK Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan 25 Nisan'da hayatını kaybetti.

- Eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman, 27 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Serbest avukatlık, araştırmacılık, yazarlık ve 21. dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan Büyükerman, 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olmuştu.

- Eski Jandarma Genel Komutanlarından Emekli Orgeneral Servet Yörük, 29 Nisan'da, 71 yaşında vefat etti.

- AK Parti Beyşehir İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Karakaya, COVID-19 salgını nedeniyle Yörük ile aynı gün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MAYIS

- COVID-19 tedavisi gören AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 3 Mayıs'ta Ankara'da yaşamını yitirdi.

- Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, 6 Mayıs'ta vefat etti. Erhan, 15, 19 ve 20. Dönem Ağrı Milletvekilliğinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapmıştı.

- Eski Kastamonu milletvekili Hüseyin Sabri Keskin, 16 Mayıs'ta, İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek 19 Mayıs'ta, eski Anavatan Partisi (ANAP) Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger 21 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

- Bursa'da kalp krizi geçiren Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kaymakamı Hasan Ongu (40) ise 24 Mayıs'ta kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HAZİRAN

- İzmir'den 17. dönem milletvekilliği yapan Ahmet Süter, 14 Haziran'da 96 yaşında vefat etti. Danıştay 1. Dairesi Üyesi İrfan Eroğlu, 15 Haziran'da 58 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

TEMMUZ

- İlim Yayma Cemiyeti Hacı Fahri Kiğılı Erkek Öğrenci Yurdu ile Fethiye Erkek Öğrenci Yurdu'nda uzun süre idarecilik yapan Hasan Bozkurt, 5 Temmuz'da 84 yaşında vefat etti.

- Eski AK Parti Milletvekili Ali Koyuncu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 16 Temmuz'da hayatını kaybetti. 3 Şubat 1968'de Bursa Mustafakemalpaşa'da doğan Koyuncu, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset ve Liderlik Okulu'nu bitirdi. Koyuncu, 2007 yılındaki seçimlerde AK Parti'den Bursa Milletvekili seçildi.

Hüseyin Avni Coş kalp krizi geçirdi

- Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş (62), İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 31 Temmuz'da hayatını kaybetti. Hüseyin Avni Coş, 1959'da Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğdu. Coş, 1976'da Eğirdir Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı, 1977'de geçiş yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin İktisat ve Maliye Bölümünden 1981'de mezun oldu.

1982'de mülki idare amirliğine başlayan Coş, farklı ilçelerde kaymakamlık görevini yürüttü.

Sırasıyla Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya illerinde valilik görevinde bulunan Coş, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle Merkez Valiliğine atanmıştı.

AĞUSTOS

- Eski sağlık bakanlarından Yaşar Eryılmaz Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 9 Ağustos'ta 77 yaşında hayatını kaybetti. Eryılmaz, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Anavatan Partisinden Ağrı milletvekilliği yaptı. 2007'de 23. dönem seçimlerinde AK Parti'den Ağrı milletvekili seçilen Eryılmaz, 48. hükümette Sağlık Bakanlığı yaptı.

EYLÜL

- Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, 20 Eylül'de 73 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Mengü, bir dönem CHP milletvekili olarak görev yapmıştı.

- Mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban, 22 Eylül'de 95 yaşında vefat etti. Paris'te 1926 yılında doğan Kuban, 1949'da İTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdikten sonra aynı fakültenin Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nde asistan oldu. Öğretim programında "Modern Mimarlık Tarihi"nin ayrıntılı olarak yer almasını sağlayan Kuban, İTÜ Mimarlık Fakültesinde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsünün kurulmasını sağladı. Doçentliğinden 1993 yılında emekli oluncaya kadar sırasıyla İTÜ Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü ile Restorasyon Ana Bilim Dalı başkanlığı yapan Kuban, 1974-1977’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi.

Oğuzhan Asiltürk 13 Eylül’de hayatını kaybetti

- Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 1 Ekim'de 86 yaşında hayatını kaybetti.

Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirildi. Koronavirüse bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Asiltürk'ün cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Asiltürk 14 ve 15'inci dönem Ankara milletvekilliği, 19, 20 ve 21'inci dönem Malatya milletvekilliği ile içişleri bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı görevlerini ifa etti. MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı, yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı, yasağı 1987 anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisine girdi. Milli Görüş Hareketi'nin lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisinin kurucuları arasında yer aldı ve Saadet Partisinin yüksek istişare kurulu başkanlığına seçildi.

EKİM

- Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça, 9 Ekim'de vefat etti.

- AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma (66), 11 Ekim'de hayatını kaybetti. AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan Uçma, akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Uçma, aynı fakültede Kelam Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başlayan ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kuran Uçma, 1994-1997 yıllarında İstanbul İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği yapan Uçma, Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi.

Özdemir Bayraktar 18 Ekim'de vefat etti

- Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın babaları, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 18 Ekim'de vefat etti.

Özdemir Bayraktar, 1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde doğdu.

Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan ve 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüten Bayraktar, içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Bayraktar, Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.

Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Bayraktar, Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerlerle birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

Türkiye'nin İHA Serüveninin öncü ismi

Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir.

- Eski Milli Eğitim Bakanlarından, Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, 19 Ekim'de 97 yaşında hayatını kaybetti. 1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM'ye giren Oğuz, Süleyman Demirel kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Prof. Dr. Oğuz bakanlık görevini 12 Mart 1971'e kadar sürdürdü. Bundan sonraki hizmetlerine parlamentoda 1977 yılına kadar devam eden Oğuz, 1978'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı'na seçildi. 1982 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Marmara Üniversitesi'ne, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de Anadolu Üniversitesine dönüştü. Marmara Üniversitesinin kurulma görevi, kurucu rektör olarak Prof. Dr. Orhan Oğuz'a verildi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden emekli olan Oğuz, 1996-1997 yıllarında RTÜK Başkanlığı yaptı. Prof. Dr. Oğuz'a, 1991 yılında Fransız Cumhurbaşkanı tarafından "Legion D'honneur" nişanı verildi.

KASIM

- AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 18 Kasım'da vefat etti. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı.

- Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Temel (71), Bingöl’deki Tecvid Çalıştayı'na katıldıktan sonra konakladığı konukevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 19 Kasım'da hayatını kaybetti.

İmranlı belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

- Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, 29 Kasım'da hayatını kaybetti.

- Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, 23 Kasım'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitirdi. 1934 yılında Sakarya'da doğan Hasan Fehmi Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hukukçu ve kamu yönetimi uzmanı olarak çalışan Güneş, 1975-1980 yıllarında Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi olarak, 18 ve 22. dönemde de İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te bulundu.

ARALIK

- Eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit (61), tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde, 3 Aralık'ta vefat etti.

1960 yılında Malatya'da doğan Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. hükümette Turizm Bakanı, 59. hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğinin yanı sıra 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006'dan itibaren yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011-14 Ekim 2014 tarihlerinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.

- Eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından Emel Yıldırım (62), 6 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yıldırım gazeteciliğe Anadolu Ajansı'nda başladı. Ardından televizyon kanallarında çalıştı. 2007 yılından sonra siyasete atıldı. CHP'de parti meclisi üyesi oldu, genel başkan yardımcılığı yaptı.