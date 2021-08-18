Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefonla Afganistan konusunu görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Afganistan'daki mevcut durum ele alındı. Bu ülkede istikrarın sağlanması için bölgesel ve uluslararası aktörlerin güvenlik ve düzeni birlikte sağlaması taraflarca ifade edildi.

Çavuşoğlu, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde yine Afganistan’daki son durum ele alındı.