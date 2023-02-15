Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Türkiye'de meydana gelen depremler dolayısıyla yabancı devlet adamlarıyla telefon görüşmeleri yapmayı sürdürüyor.

Çavuşoğlu, Enver İbrahim, Zambry Abdul Kadir ve Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Borrell ile görüşmede, Türkiye'de meydana gelen depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve yardımlar ele alındı.