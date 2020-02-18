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Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmeleri sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yapılan İdlib görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı, "Karşılıklı ateşkesin tesis edilmesi, Soçi Mutabakatı'na tekrar geri dönülmesi ve sahadaki ortak devriye dahil görüşleri paylaştılar" dedi.
Türk ve Rus heyetlerinin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak için Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Moskova'daki görüşmelerde netice çıkmazsa önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı düzeyinde görüşmeler olabilir" dedi.
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Etiketler: türk ve rus heyetleri son dakika idlibSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 14:21
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