Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp diğer ülkelere de destek olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, 79 ülkeden gelen taleplerin önemli bir kısmının karşılandığını belirtti. Çavuşoğlu, "Hiçbir ülkeden hibe anlamında bir talepte bulunmadık, ihtiyaç da duymadık" dedi.

507 vatandaşımız vefat etti

Bakan Çavuşoğlu, 7 milyona yakın Türk'ün yurt dışında yaşadığına dikkat çekerek, "Bugün itibariyle 507 vatandaşımız vefat etti. 400'den fazlasının cenazelerini ülkemize getirdik. Bazılarının oralarda defnedilmesi istendi, bazılarının işlemleri devam ediyor" diye konuştu.

Çauşoğlu, yaklaşık 500 Türk vatandaşının çeşitli ülkelerdeki hastanelerde tedavi gördüğü bilgisini de paylaştı.

110 ülkeden 65 binden fazla Türk getirildi

Yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesinin de devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, 110 ülkeden 65 binden fazla Türk'ün yurda getirildiğini ifade etti.

Dominik'ten bir uçak daha geliyor

Çavuşoğlu, bu akşam saatlerinde Dominik Cumhuriyeti'nden kalkacak bir uçağın da bölge ülkelerindeki Türkleri getireceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Küba'dan 9, Jamaika'dan 9, Bahamalar'dan 3, Cayman Adaları'ndan 3 kişinin Dominik'e götürüleceğini ve buradan kalkacak uçakla Türkiye'ye geleceğini kaydetti. Çavuşoğlu, aynı uçakla Bulgaristan, Romanya ve Azerbaycan vatandaşlarının da getirileceğini söyledi.

Latin Amerika'da zorluk yaşanıyor

Afrika veya Latin Amerika gibi bazı yerlerde katı karantina kuralları ya da güvenlik gibi nedenlerle bu ülkelerdeki Türklerin getirilmesinde güçlükler yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Getiremediklerimizle de tek tek ilgileniyoruz. Misyonlarımıza ilave ödenek gönderdik" dedi.