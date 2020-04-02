Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının, "NATO tarihinde bir ilk" olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, örgütün, bu zor dönemde faaliyetlerini sürdürmesi ve müttefikleriyle dayanışma göstermesinin, toplantıda öne çıkan unsurlar olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, özellikle son zamanlarda Türkiye'nin samimi dayanışma gösterdiğinin birçok NATO üyesi tarafından toplantıda dile getirildiğini aktardı.

Bu bağlamda, Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya yolladığı tıbbi malzemelerin ardından, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve birçok ülkenin dışişleri bakanının Türkiye'ye takdirlerini ilettiğini belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca toplantıda, ülkemizin caydırıcılığının takviyesine yönelik NATO'dan somut destek beklediğimizi bir kere daha vurguladık. Burada memnuniyetle gördük ki özellikle ABD, İngiltere, Almanya, Macaristan, Arnavutluk, Hollanda ve Kanada gibi birçok müttefik Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini vurguladı."

Çavuşoğlu, buna karşılık Yunanistan gibi bazı ülkelerin ise Türkiye'ye verilecek desteği, Ege'deki faaliyetlere ya da 18 Mart Mutabakatı'na bağlamaya çalıştıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de gerekli cevabı kendilerine verdik. 18 Mart Mutabakatı'nı dikkatlice okumalarını kendilerine tavsiye ettik. Yunanistan'ın da gerçek dışı iddialarına güçlü şekilde cevabımızı verdik."

"10 kişilik uzmanlar grubu oluşturuldu"

Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun siyasi rolü ve gücünün ilerleyen süreçte güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu amaca yönelik 10 kişilik uzmanlar grubunun oluşturulduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'den halihazırda NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Büyükelçi Tacan İldem'in uzmanlar grubunda yer alacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, AB ülkelerinin dışişleri bakanları dahil çok sayıda mevkidaşıyla video konferans yoluyla görüşmeler yaptığını hatırlatarak, Türkiye'nin 18 Mart Mutabakatı'nın gerekliliklerini yerine getirdiğini, buna karşılık AB'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini mevkidaşlarına ilettiğini aktardı.

"AB'den samimiyet ve dürüstlük bekliyoruz"

Söz konusu mutabakatın gözden geçirilmesi konusunda birlik olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"AB'den samimiyet ve dürüstlük bekliyoruz. Kısa vadeli değil, uzun ve orta vadeli düşünmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bu sadece bir göç meselesi değil. Vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve terörle mücadele gibi çok önemli konularda da AB üzerine düşeni yapmalı. Şu anda bunun üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz. Eğer AB bu konularda samimi olursa, yine mutabakata varırız. Eğer AB samimi davranmaz ve sözünde durmazsa, Türkiye'den de bu konuda herhangi bir destek beklemesin. Bu bir tehdit değildir, son derece açık, net ve samimi bir görüş, tespit ve açıklamadır. Bu, Türkiye'nin pozisyonudur."

"20 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik"

17 ülkeden toplam 5 bin 528 Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini ve 14 günlük karantinaya alındığını belirten Bakan Çavuşoğlu, sadece bu 17 ülke değil, toplam 50'den fazla ülkeden toplam 20 bini aşkın vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Irak'ta yaklaşık 1450 vatandaşımız var. Irak'taki katı sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu vatandaşlarımızı getirememiştik. Gerekli izinleri alıyoruz. Aynı şekilde Suudi Arabistan'da bin civarında vatandaşımız var. Bazıları umreci, bazıları sponsor aracılığıyla çalışan ama şuanda ortada kalan vatandaşlarımız. O vatandaşları da cumhurbaşkanımızın talimatıyla karantina şartıyla ülkemize getireceğiz."

"90'dan fazla ülkenin yardım talebi var"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 90'dan fazla ülkenin Türkiye'den malzeme desteği ve yardım talebi olduğunu da belirtti. Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 94 ülke, en son 88'di 94'e çıktı. Sadece 23 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen karşılayabildik. Gönül ister ki her ülkeye yardım edelim ama öncelikle kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamamız lazım." dedi.