TRT Haber 12.08.2025 09:18

Çanakkale, İzmir ve Bolu'daki orman yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'nun Mudurnu, Çanakkale'nin Ayvacık ve İzmir'in Dikili ilçelerindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Çanakkale, İzmir ve Bolu'daki orman yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son duruma ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın söndürme ekiplerinin aralıksız mücadelesinin sonuç verdiğini belirtti.

Bolu'nun Mudurnu, Çanakkale'nin Ayvacık ve İzmir'in Dikili ilçelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyuran Yumaklı, "Çanakkale merkezdeki Dardanos yangını ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Manisa ve İzmir yangınlarının enerjisi düşürüldü

Bakan Yumaklı, Manisa'nın Soma ve İzmir'in Karaburun ilçelerindeki yangınlara müdahalenin de devam ettiğini kaydederek, "Bu yangınların ise enerjisi düşürüldü, tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." bilgisini paylaştı.

