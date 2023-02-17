Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.

Depremzedeler için birçok ilde çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir süreliğine çadır ve konteyner kentlerde yaşayacak olan afetzedeler için nüfusa göre belli noktalarda aile sağlığı merkezi kuracaklarını belirtti.

Koca, kurulan aile sağlığı merkezlerinin, tıpkı normal hayattaki örnekleriyle aynı işlevi göreceğini ve tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydetti.