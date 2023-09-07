Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına Ankara'da devam etti. 3 ülkenin büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

İlk olarak Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu takdim etti. Reinart'a eşi ve elçilik görevlisi eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Ardından İsveç Büyükelçisi Melena Mard, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mard'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

[Fotoğraf: AA]

Güven mektubunu sunan son büyükelçi ise İrlanda Büyükelçisi Mccullag oldu.

Mccullagh'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

[Fotoğraf: AA]

Estonya, İsveç ve İrlanda’nın yeni Ankara büyükelçileri, Türkiye’deki görevlerine güven mektubu takdim töreninin ardından resmen başladı.