Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına Ankara'da devam etti. 3 ülkenin büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.
İlk olarak Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu takdim etti. Reinart'a eşi ve elçilik görevlisi eşlik etti.
Ardından İsveç Büyükelçisi Melena Mard, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mard'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Güven mektubunu sunan son büyükelçi ise İrlanda Büyükelçisi Mccullag oldu.
Mccullagh'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Estonya, İsveç ve İrlanda’nın yeni Ankara büyükelçileri, Türkiye’deki görevlerine güven mektubu takdim töreninin ardından resmen başladı.