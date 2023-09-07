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Gündem
AA 07.09.2023 19:08

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart, İsveç Büyükelçisi Malena Mard ve İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh'ı Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına Ankara'da devam etti. 3 ülkenin büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

İlk olarak Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu takdim etti. Reinart'a eşi ve elçilik görevlisi eşlik etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ardından İsveç Büyükelçisi Melena Mard, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mard'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Güven mektubunu sunan son büyükelçi ise İrlanda Büyükelçisi Mccullag oldu.
Mccullagh'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Estonya, İsveç ve İrlanda’nın yeni Ankara büyükelçileri, Türkiye’deki görevlerine güven mektubu takdim töreninin ardından resmen başladı.

  

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Recep Tayyip Erdoğan Estonya İsveç
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