Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda bazı büyükelçilerin ataması gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerinin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yeni Zelanda Büyükelçiliğine Fatma Ömür Ünsay, Paraguay Büyükelçiliğine Serhat Aksen, Libya Büyükelçiliğine Kenan Yılmaz, Brunei Büyükelçiliğine Hamit Ersoy, Zambiya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İstem Cırcıroğlu, Panama Büyükelçiliğine Lebibe Gülhan Ulutekin, Lübnan Büyükelçiliğine Ali Barış Ulusoy, Küba Büyükelçiliğine Vehbi Esgel Etensel, Yemen Büyükelçiliğine Mustafa Pulat, Togo Büyükelçiliğine Esra Demir, Tacikistan Büyükelçiliğine Emre Zeki Karagöl, Tanzanya Büyükelçiliğine Mehmet Güllüoğlu, Fransa Büyükelçiliğine Refik Ali Onaner, Bosna Hersek Büyükelçiliğine Sadık Babür Girgin, İsviçre Büyükelçiliğine Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Slovenya Büyükelçiliğine Aylin Taşhan, Güney Sudan Büyükelçiliğine Erdem Mutaf, Kamerun Büyükelçiliğine Volkan Işıkçı, Slovakya Büyükelçiliğine Yunus Demirer, Bahreyn Büyükelçiliğine Esin Çakıl, Mozambik Büyükelçiliğine Hüseyin Avni Aksoy, Gine Büyükelçiliğine Volkan Türk Vural, Tunus Büyükelçiliğine Çağlar Fahri Çakıralp atandı.
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