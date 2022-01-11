Türkiye ve Ermenistan, ilişkilerin normalleşmesi kapsamında karşılıklı olarak özel temsilci atadı.

Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilciliği'ne getirildi.

Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, bu atamanın 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce, Ermenistan'a özel temsilci görevlendirileceğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu açıklamasında, "Normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilci atayacağız, her adımda Azerbaycan ile birlikte hareket edeceğiz" demişti.

Ermenistan Özel Temsilcisi Serdar Kılıç daha önce Türkiye'nin Beyrut, Tokyo ve Washington Büyükelçiliklerini yapmıştı.