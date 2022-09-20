Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 07:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 132 gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 2 bin 22 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 132 kişi gözaltına alındı.
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Etiketler: Bursa Uyuşturucu Narkotik Süleyman Soylu
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