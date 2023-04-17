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Gündem
İHA 17.04.2023 09:45

Bursa TEKNOFEST'te Togg rüzgarı esti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da katıldığı TEKNOFEST etkinliğinde, yerli otomobil Togg ile gençlere heyecan dolu bir sürüş testi yaşattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA Yarışması"nın açılış programına katıldı.

Bakan Varank, burada gençlere yerli makam arabasıyla tur attırdı.

Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazını Bakan Varank ile test eden gençler, yaşadıklarına inanamadı. Bakan Varank, Togg'a binen gençlere "Sizin uçaklar kaç kilometre ile kalkış yapıyor. İvmelenmesi nasıl?" diye sordu. Gençlerin cevap vermesine imkan vermeden gaza basan Bakan Varank, büyük heyecan yaşanmasına sebep oldu. 

Bursa TEKNOFEST'te Togg rüzgarı esti

Bakan Varank, kendisine şaka yaptığını söyleyen gençlere akıllı cihazın bilinmeyen bir özelliğini daha gösterdi. Elektrikli araç olduğu için aks mesafeleri tekerleklerin dönüşlerini iyi hazırladığını belirten Bakan Varank, oldukları yerde tekerleri kaydırmadan uzun süre dönüş gerçekleştirdi.

Gençlere araç ile ilgili düşüncelerini soran Bakan Varank, "Bu aracı kim alacak diyorlardı. Biri kim beğenir. Bunun yurt dışında üretildiğini söylediler. Bu aracı yapmak için biz neler çektik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesini koydu. 'Türkiye'nin kendi otomobili olması lazım' dedi. İşte bu araç ortaya çıktı" diye konuştu.

Araçtaki gençler ise, "Mis gibi olmuş. Ben hayatımda ilk defa böyle hızlı bir kalkış gördüm. Bambaşka bir duygu denenmesi gereken bir deneyim." diyerek duygularını dile getirdi.  

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Bursa TEKNOFEST'te Togg rüzgarı esti
Bursa TEKNOFEST'te Togg rüzgarı esti
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