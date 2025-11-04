Açık 14.2ºC Ankara
TRT Haber 04.11.2025 20:01

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Hak kazanan öğrencilerin, en geç 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

18 yaşından küçük öğrenciler

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, önce anne veya babalarının e-Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerekiyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona erecek. Taahhütname onayının ardından bu öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Türkiye’deki noterler tarafından yürütülen kefaletname işlemleri için ise öğrencilerin 30 Kasım Pazar gününe kadar süresi bulunuyor. Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edilen kefaletnamelerin fiziki olarak gönderilmesi gerekmiyor.
 

