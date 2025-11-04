Açık 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.11.2025 19:30

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Komisyonu tarafından bugün yayımlanan Türkiye Ülke Raporu’nun yargı ve temel haklar ile iç siyasi gelişmelere ilişkin taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz iddialarını reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye Raporu" hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Komisyonu tarafından bugün yayımlanan Türkiye Ülke Raporu’nun yargı ve temel haklar ile iç siyasi gelişmelere ilişkin taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz iddialarını reddediyoruz. Söz konusu yorumlar, Türkiye ile AB arasında olumlu bir gündem oluşturmaya yönelik çabalarla uyumsuz olmalarının yanı sıra tarafların uzun dönemli çıkarlarına da aykırı bir dille kaleme alınmıştır. Raporda ortaya konan AB müktesebatına uyum düzeyi, katılım sürecinde karşılaştığımız siyasi ve haksız engellere rağmen AB üyeliği stratejik hedefine olan bağlılığımızın en açık ifadesidir."

Raporda, Türkiye’nin, işleyen piyasa ekonomisine yüksek uyum düzeyinin ve sağlam makroekonomik politikalarının vurgulanmasının, olumlu ve yerinde tespitler olarak değerlendirildiği kaydedilerek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yapıcı tutumuna, Yunanistan’la ilişkilerde sağlanan iyileşmeye ve AB’yle artan diyaloğa yer verilmesinin memnuniyetle not edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu olumlu gelişmelere istinaden, 15 Temmuz 2019 tarihli Dış İlişkiler Konseyi kararlarının ivedilikle kaldırılması yönündeki meşru beklentimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

Türkiye’nin, AB’nin savunma ve güvenlik alanındaki girişimlerine ve programlarına aktif olarak dahil edilmesinin önemli olduğu vurgusu

Türkiye’nin aktif ve çok katmanlı dış politika vizyonuna, stratejik ortaklıkları güçlendirme yönündeki kararlı çabalarına, bölgesel barış ve istikrara yönelik yapıcı rolüne yapılan atıfların da olumlu değerlendirildiği belirtilerek, Türkiye’nin, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında, AB açısından taşıdığı stratejik önemin ve ortak çıkar alanlarındaki sorumlulukların vurgulanmasının anlamlı bulunduğu kaydedildi.

Bu çerçevede, Türkiye ve AB arasındaki ortaklık organlarının ve yerleşik mekanizmaların işletilmesi ile Türkiye’nin, AB’nin savunma ve güvenlik alanındaki girişimlerine ve programlarına aktif olarak dahil edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Raporda her zaman olduğu gibi, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının gerçeklerle bağdaşmayan, hukuk dışı ve maksimalist görüşlerine yer verilmesi ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru kaygılarının görmezden gelinmesi, AB’nin Kıbrıs konusunda taraf tuttuğunu ve Kıbrıs meselesinin çözüm çabalarına katkı sunmasının mümkün olmadığını bir kez daha ispatlamaktadır." ifadesine yer verildi.

AB'nin Türkiye’yle olan ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde, üyelik perspektifini güçlendiren yaklaşımla yürütmesi, ilişkileri çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması ve tarafsız bir tutum benimseyerek ilişkileri ikili düzeydeki meselelere rehin bırakmamasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye ile AB arasında daha güçlü, kurumsallaşmış ve karşılıklı güvene dayalı işbirliğinin geliştirilmesinin hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın ve geniş coğrafyanın menfaatine olduğu belirtilerek, "Ülkemiz, bu anlayış ve vizyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte ve AB’den de aynı stratejik iradeyi ve yapıcı yaklaşımı göstermesini beklemektedir." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya'daki COP30 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:13
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
19:41
ANKARAY treninde arıza
18:58
Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail'in devam eden işgali, silahların devlet tekelinde toplanmasını engelliyor
18:34
Semerkant’ta 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' etkinliği düzenlendi
18:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya'daki COP30 Liderler Zirvesi'ne katılacak
17:59
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Türkiye birçok konuda birlikte çalıştığımız önemli bir ortak
Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un altından yapılmış tabutu sergilendi
Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un altından yapılmış tabutu sergilendi
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ