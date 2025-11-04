TDK: Dünya Türk Dili Ailesi Günü, dilimizin geleceği için atılan çok önemli bir adım

Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde 194 ülkeden 5 binden fazla katılımcıyla geçen hafta başlayan UNESCO 43. Genel Konferansı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Aralık’ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesi önerisine ilişkin karar taslağı görüşülerek onaylandı.

Türk Dil Kurumu (TDK), Dünya Türk Ailesi Günü ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

TDK, kararın, devletlerin diplomatik bir başarısı olmasının yanı sıra Türk dillerinin kadim medeniyet mirasının evrensel bir değer olarak tescillenmesi olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletlerinin özverili çalışmalarıyla hazırlanan bu teklif, ortak dil hazinemizi koruma ve gelecek nesillere canlı, zengin ve güçlü bir şekilde aktarma azmimizi katlayarak artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Aralık, Türk dilinin tarihî gücünün âdeta bir sembolüdür. Bilindiği gibi, Danimarkalı dil bilimci Thomsen, 1893 yılında Türkçenin köklü tarihine ışık tutan “Orhun Yazıtları”nı çözerek tüm dünyaya 15 Aralık’ta duyurmuştur. “Dünya Türk Dili Ailesi Günü”nün bu güne denk gelmesi, sevincimize apayrı bir derinlik katmaktadır. Öte yandan UNESCO’nun kararı, Türk dünyasının en kadim kültürel merkezlerinden olan Semerkant’ta açıklanmıştır. Bu da kararımızın derin köklerimizle ne denli bütünleştiğinin en güzel kanıtı olmuştur.

Türk Dili Kurumu olarak bu anlamlı günün mimarı olan başta UNESCO Türkiye Millî Komisyonu olmak üzere, tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor; Türk dillerinin zenginliğiyle büyüyen tüm Türk dünyasının ve güzel Türkçeyi konuşan, öğrenen tüm gönül dostlarımızın “Dünya Türk Dili Ailesi Günü”nü şimdiden en içten duygularımızla kutluyoruz. Dilimiz var oldukça varız."

