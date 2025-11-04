Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili arasında iş birliği anlaşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da, Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Javiera Toro Cáceres ile Bakanlıklar arasında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.

Göktaş, imzalanan mutabakat zaptı ile kadınların güçlendirilmesi, bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çocuk haklarının korunması başta olmak üzere ortak çalışmaların artarak devam edeceğine gönülden inandığını belirterek, anlaşmanın ülkeler için hayırlı olmasını temenni etti.