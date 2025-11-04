Açık 20.1ºC Ankara
Gündem
AA 04.11.2025 16:38

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili arasında iş birliği anlaşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da, Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Javiera Toro Cáceres ile Bakanlıklar arasında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.

Göktaş, imzalanan mutabakat zaptı ile kadınların güçlendirilmesi, bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çocuk haklarının korunması başta olmak üzere ortak çalışmaların artarak devam edeceğine gönülden inandığını belirterek, anlaşmanın ülkeler için hayırlı olmasını temenni etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Şili
