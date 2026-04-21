Burhanettin Duran: Türkmenlerin Kerkük'ün yönetiminde yer alması kalıcı istikrarın anahtarıdır

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kerkük Valisi seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı tebrik ederek, görevinin Kerküklüler için hayırlı olmasını diledi.

Duran paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kerkük'te valilik görevine Türkmen bir ismin seçilmesi, temsilde denge, adalette eşitlik ve ortak geleceğe duyulan inancın güçlü bir tezahürüdür. Bu adım, çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Kerkük'ün ruhuna uygun, tarihi bir eşiktir. Türkmenlerin, Kerkük'ün asli unsurlarından biri olarak yönetimde hak ettikleri şekilde yer alması; gecikmiş bir hakkın teslimi olduğu kadar, kalıcı istikrarın da anahtarıdır. Yeni dönemin kardeş Irak'a ve Kerkük'e güven, refah ve istikrar getirmesini temenni ediyorum."