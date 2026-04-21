Gündem
AA 21.04.2026 14:30

Meclis'te "23 Nisan Çocuk Forumu" düzenlendi

Meclis'te düzenlenen "23 Nisan Çocuk Forumu" kapsamında, Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, çocuklara uzay yolculuğuna ilişkin bilgiler verdi.

[Fotograf: AA]

Konferans Salonu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri kapsamında, TBMM ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde "23 Nisan Çocuk Forumu" düzenlendi.

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, forum çerçevesinde, çocuklara "Türkiye Milli Uzay Programı" ve uzay yolculuğuna ilişkin bilgiler verdi.

Çocukların, geleceğin teminatı ve Meclis'in ev sahibi olduğunu belirten Gezeravcı, "Dünya üzerinde kendi Meclisinin kapılarını ve faaliyet alanlarını bu şekilde ardına kadar açıp çocuklarına teslim eden başka hiçbir ülke yoktur. Dolayısıyla bugünleri çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devletimizin devamlılığını bugüne kadar getiren bütün büyüklerimize saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz." dedi.

Uzay yolculuğuna ilişkin Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış hikayesi değil. Bu hikayenin altına bundan sonraki süreçte imza atacak olanlar da buradaki kardeşlerimiz." ifadesini kullandı.

Sunumun ardından Gezeravcı, uzay yolculuğu ile ilgili çocukların merak ettiği sorularını yanıtladı.

Programda, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ile komisyon üyeleri, "Küçük Eller Büyük Dilekler" projesine katılan, Meclis'te dilekleri sergilenen 13 çocuğa "temsil belgesi" verdi.

TBMM çatısı altında çocukları ağırlamanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Karamık, "Küçük Eller Büyük Dilekler" projesine gönderilen her dilekçenin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

