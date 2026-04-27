Burhanettin Duran: Türkiye'nin istikameti milletin iradesidir

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden geçen 19 yıla karşın, söz konusu girişimin demokratik hafızadaki yerini ve milli iradenin bu teşebbüse karşı duruşunu değerlendirdi.

Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 19 yıl geçti. Bu girişim, doğrudan millet iradesini hedef alan, demokratik meşruiyeti yok sayan bir vesayet teşebbüsü olarak tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. O gece verilen cevap netti: Türkiye, artık vesayet odaklarının hizaya sokabileceği bir ülke değildir.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu sarsılmaz bir ilandır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem sergilediği kararlılığın altını çizen Duran, bu duruşun devlet-millet bağını güçlendirdiğini vurguladı.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlı ve onurlu duruş, yalnızca bir siyasi refleks değil; devlet ile millet arasındaki bağın sarsılmazlığının açık bir ilanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında 15 Temmuz darbe girişimine de atıfta bulunan Duran, Türk milletinin her türlü müdahaleye karşı iradesine sahip çıktığını belirterek şunları kaydetti;

15 Temmuz’da milletimiz, lideriyle birlikte darbecilere tarihe geçen bir ders vermiş; iradesine ve vatanına sahip çıkmıştır. Demokratik meşruiyetin dışına çıkan hiçbir girişim, hiçbir darbe, millet iradesinin yerine geçemez. Türkiye’nin istikameti milletin iradesidir. Bu irade ne tartışmaya açıktır ne de herhangi bir odağın müdahalesine bırakılabilir.