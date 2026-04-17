Burhanettin Duran: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağları güçleniyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.

Duran, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağları, ortak tarih ve güçlü iş birliği anlayışıyla her alanda güçlenmeye devam ediyor. Görüşmemizde iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında atılabilecek ortak adımlar üzerinde durduk.

Dezenformasyonla mücadele, doğru bilginin etkin şekilde paylaşılması ve stratejik iletişim alanında koordinasyonun artırılması konularında görüş birliğimizi teyit ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, dost ve kardeş Azerbaycan ile yakın temas içerisinde güçlü iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."