'Barışın Anahtarı Türkiye' dünyada gündem oldu

Türkiye’de sosyal medya platformlarında trend topic (TT) listelerinde ilk sıraya yükselen “Barışın Anahtarı Türkiye” kampanyası kısa sürede uluslararası alanda da dikkat çekerek ABD’de en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanya kapsamında paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası sistemde üstlendiği role işaret etti.

Duran, paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Güçlü liderlik ve etkin diplomasiyle Türkiye, bölgesel krizlerde çatışmanın değil çözümün, kutuplaşmanın değil istikrarın adresi olmayı sürdürmektedir. Küresel ölçekte yaşanan savaş ve krizlerde sergilenen insani duruş, ülkemizi mazlumların yanında konumlandıran ‘merhamet diplomasisi’nin en güçlü yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye, daha adil bir dünya hedefi için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor

İletişim Başkanlığının kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, uluslararası sistemde adaleti, hakkaniyeti ve eşit temsili savunan güçlü bir duruş sergilemektedir.” mesajına yer verildi.

Söz konusu paylaşımlarla yayımlanan videolar kısa sürede yüksek etkileşim alarak sosyal medya platformlarında gündemin üst sıralarına yerleşti.

Kampanyaya çok sayıda bakanın yanı sıra siyasetçi, akademisyen, gazeteci ve vatandaşların da destek verdiği görüldü.

“Barışın Anahtarı Türkiye” yaklaşımı, Türkiye’nin yalnızca kendi çıkarlarını değil, insanlığın ortak vicdanını merkeze alan bir dış politika anlayışı benimsediğini ortaya koyuyor. Mazlumların sesi olmayı sürdüren, krizlerde çözüm üreten ve barışı önceleyen Türkiye, daha adil bir dünya hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.