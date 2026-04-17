Gündem
TRT Haber 17.04.2026 20:28

Burhanettin Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından "Barışın Anahtarı Türkiye" paylaşımı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır.

Güçlü liderlik ve etkin diplomasiyle Türkiye, bölgesel krizlerde çatışmanın değil çözümün, kutuplaşmanın değil istikrarın adresi olmayı sürdürmektedir.

Küresel ölçekte yaşanan savaş ve krizlerde sergilenen insani duruş, ülkemizi mazlumların yanında konumlandıran “merhamet diplomasisi”nin en güçlü yansımasıdır."

Duran'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce dünya barışı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve liderlerle yaptığı ikili görüşmelerin olduğu video da yer aldı.

 

Burhanettin Duran Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı
SON HABERLER
21:23
Trump: İran'la bir iki gün içinde nihai bir anlaşmaya varabiliriz
21:11
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
21:01
'Barışın Anahtarı Türkiye' dünyada gündem oldu
21:19
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:16
Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti
22:00
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
Burhanettin Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı
Burhanettin Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı
