Burhanettin Duran: Türkiye bölgesel istikrar için kararlılıkla adım atmayı sürdürüyor

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Ramazan Bayramı’nın milletin köklü değerleri etrafında kenetlendiği, kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Ramazan ayı boyunca sabır, paylaşma ve manevi derinlikle olgunlaşan gönüllerin bayramla birlikte karşılıklı muhabbet iklimine güç kattığını ifade eden Duran, bayram sevincinin yanı sıra "gönül coğrafyasında" yaşanan acıların da derinden hissedildiğini kaydetti.

Bölgesel gelişmelere ve insani dramlara da değinen Duran, mesajında şunları kaydetti;

"Gönül coğrafyamızdaki acıları yüreğimizde hissediyoruz"

Ramazan Bayramı; milletimizin köklü değerleri etrafında kenetlendiği, kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Ramazan ayı boyunca sabırla, paylaşmayla ve manevi derinlikle olgunlaşan gönül dünyamız; bayramla birlikte, beraberlik ve karşılıklı muhabbet iklimine daha da güç katmaktadır. Ne yazık ki, bayramın sevincini yaşarken gönül coğrafyamızdaki acıları da yüreğimizde hissediyoruz. Gazze ve Filistin’de kardeşlerimiz ağır şartlar altında bayramlarını idrak etmeye çalışırken; ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve bölgemizde artan gerilimler, barışın ve adaletin ne denli hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, bu zorlu süreçte hem bölgesel istikrarın tesisi hem de milletimizin huzurunun ve güvenliğinin temini adına kararlılıkla adımlar atmayı sürdürmektedir. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da aynı hassasiyet ve titizlikle devam etmektedir. Birbirimize daha sıkı sarılmanın, kardeşliğimizi güçlendirmenin ve ortak geleceğimizi daha güçlü inşa etmenin sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın tüm insanlığa barış, huzur, esenlik ve umut getirmesini diliyorum.