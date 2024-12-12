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Gündem
AA 12.12.2024 22:25

Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı oldu

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.

Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı oldu

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etti.

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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